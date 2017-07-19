«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 29

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

بلطيم 25 30

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

العريش 23 34

نخل 21 37

طابا 24 37

الطور 26 36

مرسى علم 27 39

الغردقة 28 39

شرم الشيخ 29 40

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رفح 22 33

كاترين 20 34

سيوة 25 35

المنيا 23 38

الفيوم 24 38

رأس سدر 24 40

أبوسمبل 26 43

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 25 40

سوهاج 28 42

الأقصر 28 42

أسوان 30 43

شلاتين 29 42

حلايب 30 40

الوادي الجديد 29 42

قنا 28 42

نويبع 27 40

السلوم 23 28