طريقة صنع الشامبو الجاف.. للحفاظ على شعرك مدة أطول دون غسل

كتبت- ميرا ماهر:

بعد غلاء منتجات العناية بالبشرة والشعر، وندرة وجودها في الأسواق المصرية، بدأت العديد من السيدات البحث عن بدائل أرخص ومتوفرة في المتاجر.

نشرت اللبنانية " جويل الحاج" إحدى مدونات التجميل عبر قناتها الرسمية خلال موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، فيديو تعرض فيه طريقة صحية لصنع الشامبو الجاف في المنزل.

يستخدم الشامبو الجاف كبديل لغسل الشعر يومياً في حالة الشعر الدهني، أو إذا أردت الحفاظ على شعرك مدة أطول دون غسل بعد زيارة مراكز تجميل الشعر.

يتكون الشامبو الجاف من:

نشا الذرة لامتصاص الزيوت في الشعر.

نصف ملعقة زيت إكليل الجبل، لمنع ظهور القشرة وتعزيز نمو الشعر.

الكاكاو، يعطي لون للشعر الأبيض ويزيد من كثافة الشعر.

ملعقة صغيرة من القرفة لتقوية الجذور وإعطاء الشعر رائحة مميزة.

يتم خلط جميع هذه المكونات ووضعها في برطمان بهارات نظيف، ويستخدم عند اللزوم برشه على جذور الشعر وفركه بلطف.