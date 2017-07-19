فيديو| تريزيجيه يكشف: لهذه الأسباب فضلت الانتقال لقاسم باشا

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قال النجم محمود حسن تريزيجيه، المنضم حديثًا لصفوف نادي قاسم باشا، إن الدوري التركي قوي للغاية، مشيرًا إلى أنه وافق على الانضمام له لأنه ليس فريق صغير، وأيضًا بسبب مماطلة الأندية التي قدمت له عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معلقًا «أنا مش هستنى حد، أنا عايز حد يبقى عايزني».

وأضاف «تريزيجيه»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن تمسك المدير الفني لفريق قاسم باشا، ومجلس إدارة النادي بضمه لأقصى درجة وتوفير كل احتياجاته، أقنعه بهذه الخطوة.

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وتابع، أنه يرغب في المشاركة المستمرة بالمباريات، وليس في الانتقال لناد كبير لا أشارك من خلاله في المباريات وأكتفى بالتدريبات فقط.