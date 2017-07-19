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مصر تطالب إسرائيل بوقف العنف وتحذر من عواقب التصعيد بالأقصى

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مصراوي Masrawy

تطالب إسرائيل بوقف العنف وتحذر من عواقب التصعيد بالأقصى

07:49 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

مصر تطالب إسرائيل بوقف العنف وتحذر من عواقب التصعيد بالأقصى

إسرائيليون بباحة المسجد الأقصى

القاهرة - أ ش أ:
حذرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وما ترتب عنه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض حياة إمام المسجد الأقصي فضيلة الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.

وطالب البيان إسرائيل بوقف العنف، واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في حرية وأمان، وعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يقوض من فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل تأسيسًا على حل الدولتين.

وأصيب قرابة 70 شخصًا - ما بين اختناقات وإصابات مباشرة - في صفوف المعتصمين أمام باب الأسباط بالقدس المحتلة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أُصيب في صدره بالرصاص المطاطي، وتم نقله إلى مستشفى المقاصد وهو حاليًا في غرفة العمليات، فيما قال نجله إن الإصابة في الرأس جراء الضرب بالهراوات.

هذا المحتوى من

Asha

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