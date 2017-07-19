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ترامب يختار حاكم ولاية يوتاه السابق جون هانتسمان سفيرًا لدى روسيا

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مصراوي Masrawy

يختار حاكم ولاية يوتاه السابق جون هانتسمان سفيرًا لدى روسيا

07:12 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

ترامب يختار حاكم ولاية يوتاه السابق جون هانتسمان سفيرًا لدى روسيا

الرئيس الأمريكي

واشنطن - أ ش أ:
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اختار حاكم ولاية يوتاه السابق والدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيرا للولايات المتحدة لدي روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن المسيرة المهنية للحاكم جون هانتسمان كانت متميزة كرجل سياسي وكدبلوماسي ورجل أعمال.

ولفت البيان إلى أن هانتسمان يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة أبحاث متخصصة في الشؤون الخارجية في "أتلانتيك كاونسيل" إضافة إلى ترؤسه منظمة هانتسمان لمكافحة السرطان.

وأشارت القناة إلي أن هذا التعيين لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

وقد تولي هانتسمان (57 عاما) والذي انتخب حاكم لولاية يوتاه مرتين مناصب رفيعة في وزارة التجارة، كما تولي في القطاع الخاص مراكز في مجالس إدارة العديد من كبريات الشركات مثل هيلتون وشيفرون وفورد موتورز وكاتربيلار.

ويأتي تعيين هانتسمان على رأس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو في غمرة التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة بشأن تدخل محتمل لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

هذا المحتوى من

Asha

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