هالة مصطفى: نظام مبارك تحالف مع الإخوان وعقد صفقات سرية

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قالت الدكتورة هالة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان به العديد من التحالفات السياسية مع جماعة الإخوان، مشيرةً إلى أنه كانت هناك صفقات خفية تحدث بين الجماعة والنظام.

وأضافت مصطفى، خلال حوارها مساء أمس الثلاثاء، مع الدكتور معتز عبدالفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن تلك الصفقات تمت بدليل الثروات الطائلة التي جمعها قيادات الإخوان خلال عهد مبارك.

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أكدت المحللة السياسية أن «أكثر ما يعتمد عليه الإخوان كمرجعية لهم، هي أفكار سيد قطب، وأفكار مؤسس الوهابية محمد ابن عبد الوهاب»، مشيرةً إلى الدور الكبير الذي يلعبه الشيخ يوسف القرضاوي في الترويج لفقه الجماعة.

شدّدت على أن «قطر تريد التميَز داخل محيطها الخليجي في المقام الأول، لذا هي لا تسعى لثقل سياسي فقط، بل أيدلوجي، وحاولت من خلال الإخوان أن تجدد في الوهابية السلفية السائدة في السعودية عن طريق الفقه الإخواني».