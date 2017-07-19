في هذا اليوم| اكتشاف حجر رشيد.. ميلاد فؤاد خليل.. رحيل عمر سليمان

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حمل هذا اليوم 19 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1799 - اكتشاف حجر رشيد من قبل ضابط فرنسي

في مثل هذا اليوم 19 يوليو عام 1799، تم اكتشاف حجر رشيد، وهو نصب من حجر الجرانودايوريت مع مرسوم صدر في ممفيس، مصر ، في 196 قبل الميلاد نيابة عن الملك بطليموس الخامس، ويظهر المرسوم في ثلاثة نصوص: النص العلوي هو اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية المصرية، والجزء الأوسط نص الديموطيقية، والجزء الأدنى اليونانية القديمة، لأنه يقدم أساسا نفس النص في جميع النصوص الثلاثة (مع بعض الاختلافات الطفيفة بينهم)، والحجر يعطي مفتاح الفهم الحديث للهيروغليفية المصرية.

وتم اكتشاف الحجر في عام 1799 على يد جندي يدعى بيير فرانسوا بوشار من حملة نابليون على مصر، وكان هذا أول نص بلغتين مصري قديم تعافى في العصر الحديث، وأنه قد أثار هذا الحدث اهتمام الجمهور على نطاق واسع مع قدرته على فك هذه اللغة القديمة غير مترجمة سابقا.

1984 - لوران فابيوس يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية بعمر 37 سنة

في مثل هذا اليوم التاسع عشر من يوليو لعام 1984، تولى السياسي الفرنسي لوران فابيوس، رئاسة الحكومة في عمر صغير، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 37 عامًا فقط.

ولوران فابيوس، سياسي فرنسي. يتولى الآن منصب وزير الخارجية وذلك في حكومة جان مارك أيرولت. كان قد تولى رئاسة الحكومة بفترة حكم فرنسوا ميتيران، كما تولى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية لفترتين.

2009 - فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالرئاسة الموريتانية

أعلنت وزارة الداخلية في موريتانيا فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008 بانتخابات الرئاسة وذلك بعد حصولة على 52.58% من أصوات الناخبين، والمعارضة تطعن بالنتيجة.

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واستطاع ولد عبد العزيز، أن يحقق النجاح بها بعد حصولة على نسبة 52.58% من الأصوات، رغم اتهام المعارضة له بتزوير الانتخابات وعدم اعترافها بالنتائج النهائية، واستقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات وامتنع عن الاعتراف بانتائج احتجاجًا على مالمسه من لبس واضح في طريقة سريان العملية الانتخابية وفرز الأصوات، وتم تنصيبه رسميًا يوم 5 أغسطس 2009، في الملعب الأولمبي في العاصمة، ولوحظ عدم التطرق لتاريخه الدراسي وشهاداته وطريقة وصوله للحكم في عرض سيرته الذاتية.

مواليد هذا اليوم

1814 - صمويل كولت، مخترع أمريكي.

1834 - إدغار ديغا، رسام ونحات فرنسي.

1893 - فلاديمير ماياكوفسكي، شاعر روسي.

1896 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، طبيب وروائي اسكتلندي.

1898 - هربرت ماركوزه، فيلسوف وعالم في علم الاجتماع ألماني.

1921 - روزالين يالو، طبيبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1977.

1932 - إيسامو تانوناكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1940 - فؤاد خليل، ممثل مصري.

1958 - توموكي هاسيغاوا، ملحن ياباني.

1965 - هايله مريم ديساليغنه، رئيس وزراء إثيوبيا.

1968 - بافل كوكا، لاعب كرة قدم تشيكي.

1977 - هيثم مصطفى، لاعب كرة قدم سوداني.

1978 - جوناثان زيبينا، لاعب كرة قدم فرنسي.

1979 - لوك يونغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1980 - اكزافييه ماليسه، لاعب كرة مضرب بلجيكي.

1981 - أندرسون لويز دي كارفاليو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1982 - ستوارت بارنابي، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1985 - عبد الله مشيلح، لاعب كرة قدم كويتي.

1997 - فواز حمد بدر، ممثل كويتي.

وفيات هذا اليوم

514 - البابا سيماشوس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1543 - ماري بولين، عشيقة هنري الثامن ملك إنجلترا.

1814 - ماثيو فليندرز، ملاح ومستكشف إنجليزي.

1965 - إي سنغ مان، رئيس كوريا الجنوبية.

1999 - عطية محمد سالم، عالم دين مصري.

2000 - سليمان الهويدي، شاعر كويتي.

2004 - زينكو سوزوكي، رئيس وزراء اليابان.

2012 - عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية في مصر.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

عيد الشهداء في بورما.