سعد سمير: «محمود طاهر قالي إنت أحسن مدافع في مصر لما محدش كان معبرني»

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كشف سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، عن موقف دار بينه وبينه المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأحمر، بعد خسارة الفريق نهائي بطولة كأس مصر والخسارة أمام نادي الزمالك.

وأوضح «سمير»، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، أن طاهر قال له نصًا «إنت أفضل مدافع في مصر»، وأكد على ثقته الكبيرة به، معلقًا، «ده حصل من رئيس النادي الأهلي، في الوقت اللي محدش كان معبرني فيه».

وتابع مدافع القلعة الحمراء، أنه لا يلتفت للانتقادات أو الاشادات التي يحظى بها بمواقع التواصل الاجتماعي، لأن الأمور تنقلب في لحظات، وعندما يخطأ اللاعب يتعرض لانتقادات لاذعة تصل لحد التجريح.