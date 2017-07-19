فيديو| متعب: نفسي أسعد جماهير الأهلي.. ولن أعتزل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، أن حب الجمهور وزملاءه له، وتقديره لمكانة النادي وخوفه على الفريق، يجعله أكثر صمودًا وتحملًا لغيابه عن المشاركة في المباريات.

وأضاف «متعب»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أن هناك فترات صعبة تمر عليه، لكنه يحاول بقدر الامكان التماسك حرصًا على استقرار الفريق، متمنيًا أن يظل كذلك حتى نهاية مسيرته الكروية.

وتابع القناص، «أنا موجود في النادي الأهلي ومش هعتزل، طول ما أنا قادر ألعب، مستني فرصتي، والملعب هو الفيصل بيني وبين أى حد، ده أغرب موسم في حياتي، لكن الأهم هو نجاح الفريق، وأعتقد أن الوضع سيختلف تمامًا الفترة الجاية، وهحاول أنسى الفترة اللي فاتت، ومش المفروض تتكرر».

شاهد أيضا

وأكد، أن سعادته لا توصف بتحية الجماهير له عقب مباراة القطن الكاميروني، ثم هدفه في وادي دجلة، بتمريرة حسام غالي، ومؤمن زكريا، معلقًا «نفسي يطول العمر وأقدر أسعد جمهور الأهلي على قد ما أقدر، لأن اللي أنا عملته أقل جدًا من اللي عملوه معايا، ونفس الحال لجميع زملاءه الذي يفرحون له كثيرًا».