اليوم.. "جنح الهرم" تنظر محاكمة الفنانة مريهان حسين
اليوم.. "جنح الهرم" تنظر محاكمة الفنانة مريهان حسين
02:49 ص الأربعاء 19 يوليو 2017
الفنانة مريهان حسين
كتب - محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنح الهرم، اليوم الأربعاء، محاكمة الفنانة مريهان حسين، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطي بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي على الفنانة وهتك عرضها وسبها وقذفها.
وجاء في التحقيقات أنه أثناء ارتكاز قوة أمنية بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام تم استيقاف إحدى السيارات الملاكي رفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضًا وتمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة مريهان حسين محمد بسيوني.
وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.
وتحدثت الفنانة مريهان حسين في تحقيقات النيابة العامة عن تعرضت للاعتداء من ضابطين بقسم الهرم بالسب والضرب بل وأمتد الأمر إلى هتك العرض داخل القسم.
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