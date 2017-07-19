سائح بلجيكي يضرب زوجته الحامل حتى الموت في شرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

عثرت شرطة السياحة في محافظة جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، على جثمان سائحة بلجيكية، داخل حمام غرفتها بإحدى الفنادق الشهيرة بمدينة شرم الشيخ، فيما توصلت التحقيقات إلى أن وراء الجريمة زوجها، الذي ألقي القبض عليه في حالة سُكر بيّن.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، اللواء أحمد طايل، إخطارًا من شرطة السياحة بهوية السائحة القتيلة (صوفي دارين) 35 سنة، والتي وصلت مدينة شرم الشيخ يوم 12 يوليو الجاري، وكان مقررًا لها يوم 22 من الشهر نفسه توقيتًا لمغادرتها البلاد.

أشارت التحريات إلى أن وراء واقعة مقتل الضحية الزوج (جريو جورى فاندي) 37 سنة، إذ أفاد نزلاء الفندق بسماع أصوات صراخ سيدة تتعرض للاعتداء داخل غرفتها، وذلك قبل اكتشاف الجريمة.

وبمناظرة جثمان المجني عليها، تبين أنها حامل في شهرها الرابع، ومجردة من ملابسها، فيما حمل الجثمان جرح قطعي طوله 3 سم بالجانب اﻷيسر من الذقن، إلى جانب بعض الخدوش والكدمات المتفرقة، بعضها يعود إلى 3 أيام مضت، واﻷخرى حديثة.

أصدرت النيابة قرارًا بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة، فيما ألقي القبض على الزوج في حالة سكر بيّن، وتبين أنه ضرب زوجته حتى الموت.

كما لفتت التحقيقات إلى أن الزوج سبق وأن اعتدى على المجني عليها قبل 3 أيام، وأنها توجهت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وتسترت عليه بادعاء أن علامات الإصابة عليها سببها السقوط داخل حمام غرفتها.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.