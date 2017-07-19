معتز عبدالفتاح: «احمدوا ربنا على الحالة الاقتصادية.. إحنا أحسن من غيرنا»

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قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر بفترة الثمانينيات كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة مشابهة لما نمر به الآن، لافتًا إلى أن بعض الأزمات تحتاج إلى النظر إليها من خارجها حتى يتم الحكم عليها بشفافية.

وأضاف عبدالفتاح، خلال برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الدكتور مصطفى محمود كتب حينها مقالا يحمل عنوان «من أغنى: أنت أم قيصر؟»، ذكر فيه أن الحياة التي يعيشها المواطن أكثر بذخًا من الحياة التي عاشها «قيصر الروم وكسرى الفرس».

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أقصى ما استطاع فرعون مصر أن يقتنيه من وسائل النقل كان عربة كارو يجرها حصان، معلّقًا: «شوف دلوقتي وسائل المواصلات عاملة إزاي، عربيات وسيارات وسفن وطائرات، وسائل كلها أريح كثيرًا مما كان عليه الملوك».

وتابع: «الملوك كان عندهم شمع للإنارة، ونحن لدينا كهرباء، كانوا يشربون من السقا، شوف النهاردة الثلاجات وإزاي بتشرب، عندنا تليفزيون وموبايل وفيديوهات وكليبات أحسن من مليون أراجوز من بتوع زمان، والتكييف الذي يحول بيتك إلى جنة في لحظات، إحنا أحسن من غيرنا كتير».

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وواصل عبدالفتاح حديثه: «إحنا عندنا مبالغة جدًا في تقدير تعاستنا، مع إن مطلوب منا في إننا نركز فيما هو مطلوب أن نفعله، هناك ارتباط فطري لدى البشر بين السعادة وما لا يملكون، مهما ربنا إداك من نعم نبص للناحية التانية، قولوا الحمد لله واجتهد إن يكون معاك اللي يغنيك، وبلاش تشتم الحكومة والبلد والتاريخ، يا عم اشتغل والفلوس بتجيب مشاكل والله».