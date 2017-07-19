زوجة الصحفي هشام جعفر تناشد الداخلية لاستكمال علاجه

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ناشدت زوجة الصحفي هشام جعفر، وزارة الداخلية بسرعة علاج زوجها نظرًا لسوء حالته، واحتياجه لدعم طبي بشكل سريع، مؤكدة أنه يعاني بسبب الحبس وحالته في تدهور مستمر.

وقالت الدكتورة «منار»، خلال لقائها أمس الثلاثاء ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن التقرير الطبي لحالة زوجها «هشام» يفيد بأنه مصاب بدمور كامل في العين اليمنى، و90% دمور في العصب البصري للعين اليسرى، مؤكدةً أن حالته تحتاج لعلاج دائم، وغذاء صحي للحفاظ على الـ10% من عصب العين اليسرى.

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وأوضحت زوجة الصحفي هشام جعفر أنها أطلعت الضابط الذي قبض على زوجها بحالته الصحية، ووعدها باستكمال علاجه، وطلب منها وضع علاجه معه حتى يأخذه خلال فترة الحبس، ولكن هذا لم يحدث.