الوزراء: «نسبة تنفيذ مشروعات التنمية بلغت 90%.. والانتهاء منها بديسمبر»

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الإسكان والصحة والموانئ والتربية والتعليم.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن هناك أكثر من 500 وحدة سكنية نفذت بالفعل في حلايب وشلاتين، و500 وحدة أخرى سيتم الانتهاء منها في أسرع وقت.

وأوضح أن نسبة تنفيذ تلك المشروعات بلغت 90% سيتم الانتهاء منها في شهر نوفمبر أو ديسمبر على أقصى تقدير، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن توجه الدولة نحو الصعيد شيء جيد.

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وتابع متحدث الوزراء: «إن شاء لله في متابعة لتلك المشروعات يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2017، وهيبقى في الخطة الجاية مجموعة أخرى من مشروعات التنمية».