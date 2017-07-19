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أفضل 10 مدن في العالم.. ومدينة عربية تحتل المركز الثاني

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مصراوي Masrawy

أفضل 10 مدن في العالم.. ومدينة عربية تحتل المركز الثاني

01:00 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

أفضل 10 مدن في العالم.. ومدينة عربية تحتل المركز الثاني

أفضل 10 مدن في العالم.. ومدينة عربية تحتل المركز

كتب - هشام عواض:

أجريت دراسة في دول حول العالم للتعرف على أفضل المدن، على صعيد العمل والترفيه والمعيشة، وجاءت مدينة عربية في المركز الثاني.

وذكرت "CNN"، أن مدينة نيويورك الأمريكية حافظت على المرتبة الأولى كأفضل مدينة في العالم، وحلّت العاصمة الإماراتية أبوظبي في المرتبة الثانية، لتتفوق على العاصمتين البريطانية لندن والفرنسية باريس على التوالي. بحسب دراسة أجرتها شركة "إبسوس" العالمية للدراسات التسويقية.

وتواصلت "إبسوس" مع 18 ألف شخص من 26 دولة و60 مدينة، ووجهت إليهم سؤالاً عن المدينة التي يعتبرونها الأفضل للعيش، والعمل، والزيارة. واستُخدمت النتائج في مؤشر "إبسوس" للمدن للعام 2017.

واختار 23% من المشاركين نيويورك كأفضل وجهة للعمل، بينما وقع اختيار 21% من المشاركين على مدينة أبوظبي في الفئة ذاتها. وبحسب المؤشر، تعتبر أبوظبي ونيويورك بمثابة مركزين مميزين للأعمال، إذ وقع الاختيار عليهما من مواليد الألفية الجديدة ما بين 37 و21 عامًا.

وحلت في قائمة أفضل عشر مدن في المؤشر أيضاً مدينة زيورخ السويسرية، وسيدني الأسترالية، والعاصمة الإيطالية روما، ومدينة لوس أنجيلوس الأمريكية، والعاصمة الهولندية أمستردام. وحلّت العاصمتين الكينية نيروبي والإيرانية طهران في أسفل مؤشر "إبسوس".

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في بيان تعليقًا على الدراسة: "ترتكز أبوظبي على غناها التراثي والثقافي، المتمثل في المواقع التاريخية في مدينة العين المدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، وكذلك المؤسسات الثقافية الحديثة القادمة مثل متحف اللوفر أبوظبي، بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ملهمة."

وبحسب بيان الهيئة، سجّلت الإمارة وصول حوالي مليوني نزيل في فنادقها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2017.

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