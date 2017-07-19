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صور زوجته عارية.. فانتقم منه بخداع الأهالي

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مصراوي Masrawy

صور زوجته عارية.. فانتقم منه بخداع الأهالي

01:05 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

صور زوجته عارية.. فانتقم منه بخداع الأهالي

جانب من واقعة الاعتداء (2)

المنوفية - مروة فاضل:
لم يجد عامل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وسيلة للانتقام من صديقه الذي صور زوجته عارية بحجة علاجها بالقرآن سوى بإنزاله إلى الشارع واستدعاء الأهالي بحجة خطف نجلته، فاعتدى عليه الأهالي بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات في الوجه.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء خالد أبو الفتوح، إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا بضبط "ا. س" عامل مقيم بمركز أشمون، مصابًا بكدمات في الوجه، حيث سلمه الأهالي لمركز الشرطة بتهمة محاولة خطف طفلة من مدخل عمارة بمدينة قويسنا.

وبمواجهة المتهم، اعترف أنه صديق أحد الأشخاص بالمدينة وجاء لمعالجة زوجته بالقرآن فصورها عارية بحجة علاجها وعلم زوجها فتعدي عليه وأنزله إلى الشارع مدعيًا خطفه ابنته.

وأكد أهالي المنطقة أن المعتدى عليه كان دائم التردد عند صديق له بالمدينة.

وبمواجهة العامل المدعي خطف ابنته أكد أن المتهم صور زوجته عارية بحجة علاجها ولم يجد وسيلة للانتقام منه سوى بادعاء خطف الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.​

جانب من واقعة الاعتداء (1)

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