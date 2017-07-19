أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

تحدثت "نيويورك تايمز" الأمريكية عن النفوذ الإيراني في العراق، وقالت "الجارديان" البريطانية إن فرنسا تجاوزت فرنسا وأمريكا كقوة ناعمة في العالم، وأوردت "التليجراف" البريطانية قصص أطفال "داعش" في الموصل، وكشفت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن ألمانيا أجّلت صفقة الغواصات مع إسرائيل، بسبب تحقيقات في قضايا فساد.

1- كيف سيطرت إيران على العراق؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحقيقًا من جنوب العراق ضمن سلسلة بعنوان "استدارة إيران" تستقصي النفوذ الإيراني في المنطقة. تطرقت فيه إلى الهيمنة الإيرانية على الدولة العربية ذات الأغلبية الشيعية بعد أربعة عشر عامًا من الغزو الأمريكي والإطاحة بالرئيس صدام حسين والنخبة السنية من الحكم.

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2- الجارديان: فرنسا في المركز الأول للقوى الناعمة حول العالم

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ساهم في تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا في مؤشر قياس التأثير العالمي للدول، حيث تجاوزت فرنسا الولايات المتحدة وبريطانيا كقوة ناعمة فى العالم، وذلك وفقًا لمسح سنوي يدرس مدى تأثير النفوذ العالمي غير العسكري الذي تمارسه الدول.

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3- صحيفة أمريكية: حماس تسعى لنقل مقرها في قطر إلى الجزائر

ذكرت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية، أن حركة حماس الفلسطينية تسعى إلى استبدال مقرها في قطر عبر نقل عدد من قياداتها إلى الجزائر، حيث اضطر قادتها لمغادرة قطر، وذلك بعد تزايد الضغوط على الدوحة.

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4- "يديعوت أحرونوت": ألمانيا تؤجل صفقة الغواصات مع إسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ألمانيا أجّلت صفقة الغواصات مع إسرائيل، بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات، والمعروفة بـ"القضية 3000".

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5- التليجراف: ترصد معاناة أطفال المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش"

نشرت صحيفة "التلجراف" تقريرًا يحكي قصة الطفلة أمنية التي انتشلت من تحت الركام في مدينة الموصل العراقية. وبحسب الصحيفة فإن الطفلة لا تتعدى السنوات الثلاث، وقد أنقذت من المدينة القديمة في الموصل، وكانت عالقة تحت الركام هناك لعدة أيام قبل إنقاذها من قبل فرق الإغاثة العراقية بعدما سمعوا صوت بكائها".

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