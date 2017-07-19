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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:29 ص الأربعاء 19 يوليو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها عقوبات أمريكية جديدة على طهران ومباحثات إقليمية حول توحيد شطري قبرص، إضافة إلى تعليق ألمانيا بيع غواصات إلى إسرائيل.

1- أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

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الرئيس الأمريكي دونالد في البيت الأبيض (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار ابقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران.

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2- اجتماع وزيرا خارجية اليونان وتركيا في قبرص

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وزيرا خارجية اليوناني والتركي في نيقوسيا اليوم (أ ف ب)

يزور وزيرا خارجية اليونان وتركيا قبرص في مهمتين منفصلتين لبحث سبل إحراز تقدم في الملف القبرصي عقب فشل المحادثات التي انعقدت في سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر بشأن إعادة توحيد الجزيرة.

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3- ألمانيا تعلق صفقة غواصات مع تل أبيب

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غواصة اسرائيلية في ميناء حيفا (أ ف ب)

أكد مسؤول في مجلس الأمن الوطني الإسرائيلي صحة تقارير بخصوص تعليق ألمانيا توقيع مذكرة تفاهم حول بيعها لثلاث غواصات إلى الجانب الإسرائيلي.

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4- الاشتباه في ضلوع رئيس البرلمان الإندونيسي في قضية فساد

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علم إندونيسيا (أ ف ب)

ذكر المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد بإندونيسيا أن اسم رئيس البرلمان الإندونيسي ورد كمشتبه به في قضية فساد كبرى بالبلاد.

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5- زلزال بقوة 7.7 ريختر يضرب روسيا

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آثار زلزال ضرب روسيا - أرشيفية (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية في جزيرة بيرنج الروسية، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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مصراوي Masrawy

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