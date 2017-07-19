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بالفيديو.. سعد سمير: هذا ما تعلمته من جيل «أبو تريكة ووائل جمعة»

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بالفيديو.. سعد سمير: هذا ما تعلمته من جيل «أبو تريكة ووائل جمعة» بالفيديو.. سعد سمير: هذا ما تعلمته من جيل «أبو تريكة ووائل جمعة»

التحرير

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أكد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، أنه كان يركز طوال الموسم الحالي، على الظهور بمستوى جيد ومساعدة فريقه، مشيرًا إلى أن دعاء والديه له من أسباب تألقه في الفترة الأخيرة.

وتابع سمير، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports: «من أحسن الحاجات اللي حصلتلي اني طلعت وسط جيل أبو تريكة وبركات ووائل جمعة، واتعلمت منهم كثيرًا جدًا وشخصيتي اتكونت منهم».

وأضاف المدافع الدولي، «تربيتي في الأهلي وسط الجيل الذهبي خلاني ماسمحش غير إننا نبقي رقم واحد، واحنا مش عايشين دور الملايكة يعني بنسهر ونخرج وكدة بس في الاجازات».

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التحرير

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