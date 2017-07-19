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صور| تشييع جنازة «شهيد العريش» في مسقط رأسه برشيد

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شيع أهالى قرية الفاتحية، التابعة لمركز رشيد، محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان مجند الشرطة محمد عويس، الذي استشهد بالحادث الإرهابي، الذي وقع أمس الإثنين، في وسط مدينة العريش.

خيم الحزن على قرية الفاتحية عقب وصول نبأ استشهاد المجند محمد عويس، متأثرا بإصابته في الحادث الذي استهدف مدرعة شرطة بوسط مدينة العريش، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 10 من رجال الشرطة.

وحضر الجنازة العميد خالد فتح الباب، مأمور مركز رشيد، المقدم حازم خيري، وكيل فرع البحث الجنائي، الرائد محمد ، رئيس مباحث رشيد، رئيس المدينة، ومحمد عباسي، نائب رشيد.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالإرهاب منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله".

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