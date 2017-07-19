10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن إسرائيل تعتدي على المسجد الأقصى وتحاول تغيير معالمه، ونفي الداعية التركي فتح الله جولن، علاقته بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، العام الماضي، واعتبر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أن الدعوة لإجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان غير دستورية.

1- فتح الله جولن: ليس لي علاقة بمحاولة الانقلاب

الداعية التركي فتح الله جولن - أرشيفية

قال الداعية التركي فتح الله جولن، إنه التقى برجل له صلة بالانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو 2016، ولكنه نفى تورطه في العملية ذاتها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- العبادي: الاستفتاء في كردستان غير دستوري

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أن الدعوة لإجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان دعوة غير دستورية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تعتدي على المسجد الأقصى

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله - أرشيفية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إلى تدخل دولي لوقف اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى في شرق القدس بما يخالف القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- رئيس الوزراء اليمني: غرفة عمليات مشتركة مع "التحالف العربي" قريبًا

رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر في عدن في 28 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن العمل جاري للوصول إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع قوات التحالف العربي، مشيرا إلى إيجابية نتائج اجتماعه، أمس الإثنين، مع القادة العسكريين في القاعدة الإدارية لقوات التحالف العربي في عدن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- وزير الخزانة البريطانى: ملتزمون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند في إيطاليا في 11 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، التزامه مثل وزراء الحكومة الآخرين بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسط شائعات عن تزايد الخلافات داخل حزب المحافظين الحاكم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- رئيس الوزراء المجري: تعاون المجر في الهولوكوست "جريمة"

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - أرشيفية

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن تعاون المجر فى إبادة اليهود من جانب ألمانيا فى عهد النازى إبان الحرب العالمية الثانية يعد "جريمة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- مارتن شولتز: يجب على ميركل أن توجه انتقادات واضحة لأردوغان

مرشح الاشتراكيين الألمان لمنصب المستشارية مارتن شولتز في برلين في 18 يوليو 2017 (أ ف ب)

أدان مارتن شولتز مرشح الاشتراكيين الألمان لمنصب المستشارية الأحداث الأخيرة في تركيا ودعا المستشارة أنجيلا ميركل لتوجيه انتقادات واضحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- وزيرة الدفاع الفرنسية: سنقضي على "داعش" نهائيًا بدعم شركائنا

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في باريس في 13 يوليو 2017 (أ ف ب)

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، خلال زيارتها الطيارين الفرنسيين المشاركين في الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق انها واثقة من إمكانية القضاء على هذا التنظيم نهائيًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- الرئيس الألماني: العنف لا يعد جزءًا من التعبير عن الرأي

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشدة أعمال العنف ضد لاجئين وضد الأشخاص الذين يساعدونهم تطوعًا، وأضاف: "العنف لا يعد مطلقًا جزءًا من التعبير عن الرأي بشكل حر وشرعي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- وزير الخارجية الإيراني: استفتاء كردستان العراق سيكون له تداعيات كارثية

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في برلين في 27 يوييو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن استفتاء استقلال كردستان العراق "قرار غير صائب وستكون تداعياته كارثية على أمن العراق والمنطقة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا