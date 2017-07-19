العرب اليوم: اصابة خطيب المسجد الأقصى واشتباكات في الأنبار

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اشتباكات عنيفة في القدس وقتلى من الجيش الليبي في بنغازي، إضافة إلى مواجهات داخل صنعاء.

1- إصابة خطيب المسجد الأقصى في اشتباكات بالقدس

اشتباكات عنيفة بين القوات الاسرائيلية وفلسطينيين في القدس اليوم (أ ف ب)

أصيب خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال لتفريق اشتباكات عنيفة مع المصلين عند باب الأسباط في القدس، وفقًا لقناة الغد الإخبارية.

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2- الجيش اليمني يعلن عن قتل وجرح العشرات شرق صنعاء

عناصر من القوات الحوثية في صنعاء (أ ف ب)

قتل سبعة أشخاص من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وأصيب العشرات، بنيران الجيش الوطني بمديرية نهم على مسافة 40 كيلومترا شرق صنعاء.

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3- قتلى وإصابات بالقوات الخاصة الليبية في بنغازي

انفجار ضخم في بنغازي - أرشيفية (أ ف ب)

لقي جنديان بالقوات الخاصة الليبية مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري ببنغازي.

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4- مقتل قائد في الجيش العراقي بالأنبار

جندي من قوات مكافحة الارهاب العراقية في الأنبار (أ ف ب)

أعلن قائم مقام "قضاء هيت" مهند زبار، مقتل قائد في الجيش العراقي وإصابة 6 آخرين من القوات في صد هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي فى منطقة الدولاب غربي محافظة الأنبار.

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5- 3 زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

بارجة حربية اسرائيلية في مياه البحر المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة زوارق حربية تابعة لإسرائيل أقدمت على خرق المياه الإقليمية اللبنانية.

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