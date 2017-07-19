أهالي بالشرقية يتحفظون على "بلطجي" طعن إمام مسجد بمطواة

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الشرقية - فاطمة الديب:

تحفظ أهالي بمنطقة "كوبري العبور" التابعة لدائرة قسم ثان الزقازيق في محافظة الشرقية، مساء الثلاثاء، على بلطجي متهم بالتعدي على إمام المسجد الموجود بالمنطقة بمطواة لسرقة هاتفه النقال.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة وتبين أن المتهم حاول سرقة هاتف إمام المسجد، وحينما انتبه الأخير إليه، تعدى عليه بطعنه بمطواة، ولاذ بالفرار، فيما طارده الأهالي حتى قفز في مياه ترعة بحر "مويس" بالقرب من المعهد الفني التجاري دائرة قسم ثان الزقازيق.

تمكن الأهالي بمساعدة أحد ضباط القسم من التحفظ على المتهم وتسليمه للشرطة، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى جامعة الزقازيق؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​