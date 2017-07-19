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مدافعا الزمالك السابقين ضمن 4 لاعبين على رادار الأهلي لخلافة حجازي

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مدافعا الزمالك السابقين ضمن 4 لاعبين على رادار الأهلي لخلافة حجازي مدافعا الزمالك السابقين ضمن 4 لاعبين على رادار الأهلي لخلافة حجازي

التحرير

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دخل محمد عبد الرازق «بازوكا» مدافع الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق دائرة اهتمامات وترشيحات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض رحيل أحمد حجازي الذي بدأ مسيرة احتراف على سبيل الإعارة لمدة موسم في نادي وست بروميتش الإنجليزي. 

وكشف مصدر في تصريحات خاصة «للتحرير» أن «بازوكا» نال رضا وإعجاب البدري والجهاز المعاون بعد أن قدم اداءًا راقيًا هذا الموسم وجاء محمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي ثاني المرشحين ويعد أحد أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباه البدري في هذا المركز خلال الموسم المنصرم وفي المركزين الثالث والرابع جاءت أسماءًا ليست جديدة ولكنها كانت قد ابتعدت  قبل أن تعود للصورة مرة أخرى وهما أحمد دويدار مدافع نادى سموحة الحالي والزمالك السابق ومحمود علاء مدافع وادى دجلة، وإن كانا فرصهما الأقل من بازوكا ومتولي.

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وكان البدري قد استقر على عدم ضم أي مدافع جديد بعد رحيل حجازي إلا أن أحداث مباراة القمة من إصابة سعد سمير ثم الاضطرار إلى الدفع بمحمد نجيب وهو مصاب جعلت الجهاز يؤمن بضرورة ضم  مدافع جديد حتى في حالة  إنضمام أيمن أشرف لاعب فريق سموحة.

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التحرير

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