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فيديو| رضا عبد العال: الأهلي لازم يجدد لـ«حسام غالي» 3 سنين

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فيديو| رضا عبد العال: الأهلي لازم يجدد لـ«حسام غالي» 3 سنين فيديو| رضا عبد العال: الأهلي لازم يجدد لـ«حسام غالي» 3 سنين

التحرير

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علق رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، على هزيمة الفريق الأبيض، في مباراة «القمة 114»، مؤكدًا أن أبناء ميت عقبة قدموا أداء لا يليق بمكانة واسم ناديهم الكبير.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة المحور، أن البرتغالي اوجوستو إيناسيو، أثبت أنه مدرب ضعيف فنيًا رغم الصلاحيات التي منحها له مجلس إدارة القلعة البيضاء، معلقًا «مش بيعرف يحط تشكيل ولا يعمل تغييرات، مش عارف صبر عليه إزاى».

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وتابع، «الأهلي فاز باللقاء بأقل مجهود، ولازم يجدد لحسام غالي 3 سنين كمان، وكوبر لو عايز يوصل كأس العالم يضم صالح جمعة».

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التحرير

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