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فيديو| شادي محمد يهاجم باسم مرسي بعد اشارته الخارجة لجمهور الأهلي

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فيديو| شادي محمد يهاجم باسم مرسي بعد اشارته الخارجة لجمهور الأهلي فيديو| شادي محمد يهاجم باسم مرسي بعد اشارته الخارجة لجمهور الأهلي

التحرير

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هاجم شادي محمد، باسم مرسي، مهاجم نادي ، بعد اشارته الخارجة تجاه جمهور النادي الأهلي، خلال مباراة «القمة 114» أمس الاثنين، بملعب «برج العرب».

وقال «شادي»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه على قناة «الأهلي»، إن جمهور القلعة الحمراء تعاطف مع باسم مرسي بعد تعرضه لحادث قبل أيام، لكنه قام برد الجميل سريعًا بحركة غير لائقة، معلقًا «اللاعب الكبير ما يخرجش عن النص، وما يعملش حاجات تقلل منه».

وطالب مدافع النادي الأحمر السابق، اتحاد الكرة بتوقيع عقوبة رادعة على مهاجم الزمالك، مشيرًا إلى أن أحد لاعبي الأهلي تم ايقافه لمدة عام بسبب لقطة مشابهة.

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وأضاف، «ما فعله باسم مرسي مشين لا يليق بقميص الزمالك الذي يرتديه، لماذا تطبق القوانين الرادعة على الجماهير فقط؟».

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التحرير

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