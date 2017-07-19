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أزارو: والدي كان يرفض احترافي الكرة.. وانطلقت من أغادير

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أزارو: والدي كان يرفض احترافي الكرة.. وانطلقت من أغادير أزارو: والدي كان يرفض احترافي الكرة.. وانطلقت من أغادير

التحرير

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قال المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي، إنه بدأ لعب الكرة في فترة طفولته مع أقرانه في شوارع مدينة «أغادير» وهو في السادسة من عمره، حتي شاهده أحد اصدقاء والده الذي أقنعه بدخول الاختبارات كونه يمتلك قدرات متميزة، رغم رفض والده حينها. 

وتابع «أزارو»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، «لعبت في فريق أدرار سوس أحد فرق الدرجة الثانية، ثم انتقلت الي نادي الدفاع الحسني الجديدي، بعد أن خضع لفترة اختبار لمدة ثلاثة أيام».

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