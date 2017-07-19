أزارو: فضلت الأهلي على ستاندرليج ومونبيليه..وأي لاعب يتمني ارتداء القميص الأحمر

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قال المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي الجديد، إنه تلقى عروض من أندية ستاندرليج البلجيكي ومونبيليه الفرنسي، قبل تلقيه عرض من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه وافق على عرض القلعة الحمراء دون تفكير، رغم تلقيه العديد من العروض ابرزنا من ناديي ستاندرليج البلجيكي ومونبيليه الفرنسي عقب انضمامه لأسود الأطلسي.

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وأضاف «أزارو»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أن الانضمام إلي أكبر الأندية الأفريقية حلم كبير، وأي لاعب يتمني ارتداء القميص الأحمر، موضحًا أن علاء ميهوب، رئيس لجنة التحليل والاحصاء بالقلعة الحمراء، هو الذي بدأ المفاوضات معه.

