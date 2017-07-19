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هل تشارك الصفقات الجديدة مع الأهلي والزمالك بالبطولة العربية؟.. التحرير تُجيب

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هل تشارك الصفقات الجديدة مع الأهلي والزمالك بالبطولة العربية؟.. التحرير تُجيب هل تشارك الصفقات الجديدة مع الأهلي والزمالك بالبطولة العربية؟.. التحرير تُجيب

التحرير

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كشف علاء عبد العزيز المنسق العام للبطولة العربية، أن لائحة القيد في البطولة العربية تسمح بقيد 33 لاعبًا لا يشترط قيدهم في قائمته المحلية أو الإفريقية وسيكون بمقدور أي نادي قيد حتى من ليسوا على قائمته الأصلية في بلده وذلك حتى يوم الغد الموافق 19 يوليو.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية أن قائمة المباريات ستقتصر على 18 لاعب فقط من الـ33.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أنه تم إبلاغ مسئولي القلعة الحمراء من قبل اللجنة المنظمة أنه سيكون بمقدروه قيد اللاعبين الجدد حتي من لم يتم تسجيلهم في القائمة المحلية مثل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق وباقي الصفقات الجديدة.

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كما أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة ، على نفس الأمر في تصريحات إذاعية.

 

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التحرير

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