"تنشيط السياحة": 3 حفلات لعمر خيرت وشيرين وأنغام بالساحل الشمالي

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة ترعى مجموعة من الحفلات الفنية التي يحييها نجوم الغناء في مصر والعالم العربي خلال فترة الصيف، من بينهم الموسيقار عمر خيرت والمطربتان شيرين عبد الوهاب وأنغام، وذلك في إطار خطة الهيئة لترويج السياحة في الساحل الشمالي.

وقال الدميري إن الحفلات تقام أسبوعيا بدء من يوم الجمعة 21 يوليو وتستمر حتى 25 أغسطس على مسرح "آر إم سي" بالساحل الشمالي.

وأضاف أن الهيئة تدعم أيضا مباراة استعراضية، ستُقام بالتعاون مع شركتي "فالكون للأمن"، و"تواصل للعلاقات العامة"، لعدد من عمالقة ونجوم كرة القدم المصرية القدامى، وذلك في احتفالية خاصة تشارك فيها مجموعة متميزة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين، على رأسهم اللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس الذي يصل عدد متابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي إلى نحو 755 ألف متابع، واللاعب البرتغالي ديكو الذي لعب للعديد من الأندية الأوروبية، واللاعب الفرنسي ايريك ابيدال الذي لعب أكثر من 40 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، وروبرتو بيريس اللاعب الفرنسي، واللاعب الإيطالي وحارس مرمى منتخب إيطاليا تولدو الذي حصل مع فريقه على بطولة الدوري الإيطالي عدة مرات .

وأكد الدميري على أهمية مشاركة الهيئة في مثل هذه الفعاليات، وضرورة الاستفادة منها في نقل صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري وترويجه من خلال متابعي هؤلاء المشاهير، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من البلدان العربية والأوروبية.

يذكر أن هذه الفعاليات تأت في إطار حرص الهيئة على التسويق والترويج للساحل الشمالي للعالم، باعتباره أحد مناطق الجذب السياحي بمصر؛ وذلك لمد الموسم السياحي به ولكي لا يصبح قاصرا فقط على السياحة الداخلية خلال الموسم الصيفي.​