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مباحثات بين تميم وروحاني حول إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في قطر

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مصراوي Masrawy

مباحثات بين تميم وروحاني حول إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في قطر

11:48 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

مباحثات بين تميم وروحاني حول إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في قطر

تميم وروحاني

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أفادت قناة "العالم" الإيرانية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقش مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إمكانية تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر، حيث أكدت القناة الإيرانية أن روحاني أعلن رغبة بلاده في إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في قطر، من أجل تعزيز واستقرار المنطقة.

ونشرت قناة "العالم" الإيرانية تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها إن: "أمير قطر تباحث مع الرئيس الإيراني بشأن تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في بلاده".

وكانت تقارير غير مؤكدة قد تحدثت في السابق عن أن "الحرس الثوري" الإيراني أرسل عناصر إلى قطر لحماية الأمير الشيخ تميم، وذلك بعد أن قطعت كل من والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارًا برياً وجوياً لدعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقدمت الدول المقاطعة، في 22 يونيو الماضي، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبعد تسلمها رد قطر على هذه المطالب، اتهمت الدول الأربع في بيان مشترك، يوم الجمعة الماضي، الدوحة بـ "إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها في الوقت المناسب.

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