وزير الخارجية اللبنانى: يجب إيجاد حل دائم لأزمة النزوح إلى لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية والمغتربين الللبنانى جبران باسيل على ضرورة إيجاد حل مستدام لأزمة النازحين فى النزوح إلى لبنان من خلال تأمين عودة آمنة للسوريين الى بلدهم بالتوازي مع احترام لبنان لمبدأ عدم الابعاد القسري على أن تكون هذه العودة موضعية وتدريجية في مرحلة أولية تساهم في إعادة بناء الثقة بين جميع المكونات السورية تمهيدا لإعادة بناء سوريا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية فى بيروت ان باسيل أعرب خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده والممثلة العليا للشئون السياسة والخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني فى زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل عن تقدير لبنان للاتحاد الاوروبي لما نقدمه في ملف النزوح السوري في لبنان إلا أنه قال إننا نشعر بخيبة أمل لقلة الشراكة والتعاون في هذا الموضوع، وتحديدا أن الدول بمعظمها تحاول التنصل من مسؤولياتها الدولية على هذا الصعيد لأن الأزمة السورية هي أزمة دولية تتطلب جهودا دولية.

من جهتها اعتبرت موجيريني أن الاجتماع مع باسيل كان مثمرا حيث تناول التطورات في سوريا والانجازات التي تحققت في لبنان من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة ، واقرار قانون للانتخابات النيابية، مما يؤشر إلى اجراء هذه الانتخابات في مايو 2018.

وأشارت إلى أن المباحثات تطرقت إلى موضوع الارهاب والاستراتيجية التي يضعها لبنان لمكافحته، مشددة على ان الحل في سوريا هو سياسي وأن ورشة بناء سوريا ستبدأ بعده.

من جهة أخرى تسلم باسيل من ممثل البنك الأوروبي للإعمار والتنمية "وثيقة الإبرام" التى بمقتضاه أصبح لبنان مساهما في البنك الأوروبي وأصبح في استطاعت البنك أن ينفذ مشاريع في بيروت وتأمين قروض ميسرة حيث سيركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاريع تعنى بالطاقة.