أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«MSN» خارج الحسابات.. تعرف على أغلى "تشكيلة" في العالم

Google+ Print
«MSN» خارج الحسابات.. تعرف على أغلى "تشكيلة" في العالم «MSN» خارج الحسابات.. تعرف على أغلى "تشكيلة" في العالم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دائمًا ما يشهد كل ميركاتو وجود عناصر من اللاعبين قيمتهم التسويقية عالية جدًا، نظرًا لما يقدموه من مستويات جيدة مع أنديتتهم في مراكزهم بالدوريات الأوروبية الكبرى.  

ووفقًا لما قامت به صحيفة «سكاي سبورتس» الإنجليزية اليوم الثلاثاء، تستعرض «التحرير» في التقرير التالي تشكيلة أغلى اللاعبين في مراكزهم بالدوريات الأوروبية. 

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كيلر ووكر - ديفيد لويز - جون ستونز - لوك شو. 

شاهد أيضا

خط الوسط:خاميس رودريجيز - بول بوجبا - جاريث بيل - انخيل دي ماريا. 

خط الهجوم: هيجواين - رونالدو. 

اغلى اللاعبين في مراكزهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)