«MSN» خارج الحسابات.. تعرف على أغلى "تشكيلة" في العالم

التحرير

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دائمًا ما يشهد كل ميركاتو وجود عناصر من اللاعبين قيمتهم التسويقية عالية جدًا، نظرًا لما يقدموه من مستويات جيدة مع أنديتتهم في مراكزهم بالدوريات الأوروبية الكبرى.

ووفقًا لما قامت به صحيفة «سكاي سبورتس» الإنجليزية اليوم الثلاثاء، تستعرض «التحرير» في التقرير التالي تشكيلة أغلى اللاعبين في مراكزهم بالدوريات الأوروبية.

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كيلر ووكر - ديفيد لويز - جون ستونز - لوك شو.

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خط الوسط:خاميس رودريجيز - بول بوجبا - جاريث بيل - انخيل دي ماريا.

خط الهجوم: هيجواين - رونالدو.