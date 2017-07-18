أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صاحب الدعوى ضد باسم مرسي: ما فعله «قلة أدب وحقارة»

Google+ Print
صاحب الدعوى ضد باسم مرسي: ما فعله «قلة أدب وحقارة» صاحب الدعوى ضد باسم مرسي: ما فعله «قلة أدب وحقارة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المحامي سمير صبري، إنه رفع دعوى قضائية ضد لاعب نادي ، باسم مرسي، بسبب إشارته البذيئة لجماهير النادي الأهلي عقب مباراة القمة أمس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء.

أضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «دي قلة أدب وحقارة، الإشارة فعل فاضح علني في وسائل الإعلام، حيث أن الملايين يشاهدوا تلك المباريات، أنا والله لا زملكاوي ولا أهلاوي ولا أعرف الكورة مربعة ولا مدورة».

شاهد أيضا

أكد صبري، أنه بصدد أيضًا رفع دعوى قضائية ضد المهندس ممدوح حمزة، بسبب تغريداته عن أزمة جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أنه تطاول في تلك التغريدة على قوات الأمن وطالب أهالي الجزيرة بمقاومة الشرطة ومنعها من إزالة التعديات على أراضي الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة