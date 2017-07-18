صاحب الدعوى ضد باسم مرسي: ما فعله «قلة أدب وحقارة»

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قال المحامي سمير صبري، إنه رفع دعوى قضائية ضد لاعب نادي الزمالك، باسم مرسي، بسبب إشارته البذيئة لجماهير النادي الأهلي عقب مباراة القمة أمس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء.

أضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «دي قلة أدب وحقارة، الإشارة فعل فاضح علني في وسائل الإعلام، حيث أن الملايين يشاهدوا تلك المباريات، أنا والله لا زملكاوي ولا أهلاوي ولا أعرف الكورة مربعة ولا مدورة».

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أكد صبري، أنه بصدد أيضًا رفع دعوى قضائية ضد المهندس ممدوح حمزة، بسبب تغريداته عن أزمة جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أنه تطاول في تلك التغريدة على قوات الأمن وطالب أهالي الجزيرة بمقاومة الشرطة ومنعها من إزالة التعديات على أراضي الدولة.