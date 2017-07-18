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موسى: «حارس الزمالك أنقذه من تكرار فضيحة 6 /1.. ويجب معاقبة باسم»

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موسى: «حارس الزمالك أنقذه من تكرار فضيحة 6 /1.. ويجب معاقبة باسم» موسى: «حارس الزمالك أنقذه من تكرار فضيحة 6 /1.. ويجب معاقبة باسم»

التحرير

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قدّم الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، التهنئة للنادي الأهلي ولجماهيره وإدارته، بعد فوزه المستحق على غريمه التقليدي ، أمس الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب، في ختام بطولة الدوري العام.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك، أنقذ فريقه من تكرار فضيحة مباراة الـ6 / 1»، مشدّدًا على ضرورة معاقبة اللاعب باسم مرسي، مهاجم الأبيض، بسبب الإشارة التي لوّح بها لجماهير الأهلي.

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أشاد موسى، باعتذار المستشار ، رئيس نادي الزمالك، عن الواقعة، متابعًا: «ما فعله باسم جريمة تستحق العقاب، عيب والله».

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التحرير

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