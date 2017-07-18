أديب: «الدنيا مقلوبة على حركة باسم.. وإسرائيل عملتها بصوابعها كلها»

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الثلاثاء، إن الشباب مشغولون على السوشايل ميديا بمباراة الأهلى والزمالك، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، أضعاف اهتمامهم بما يحدث من اعتداء سافر على المسجد الأقصى، والذي يمثل رمز للهوية الإسلامية.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «الدنيا مقلوبة على الحركة اللي عملها باسم مرسي بصباعه، وإسرائيل عملتلنا مليون حركة بصوابعها كلها، شيء مهين للعالم العربي والإسلامي، والله لو سبنا اللي بيحصل ده لنرجع نندم سنين وهتبقى سيرتنا عار».

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تابع: «قدر مصر إنها الكبيرة، مصر لم تتقزم، مصر لو اتحركت هتعمل اللي هي عايزاه واللي بيحصل للأقصى هيقف، لازم العالم كله يشوفلنا دور حقيقي في الأزمة».