صور| أزمة مياه الشرب والصرف الصحي عرض مستمر بالمحافظات

التحرير

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كتب: كارم الديسطي - عوض سليم - هيثم بطاح - عمرو الشامي

تتواصل أزمة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، حيث يشتكي أهالي قرية بطرة بالدقهلية من الانقطاع المستمر لمياه الشرب، بينما تصاعدت الأزمة في قرى كفر الشيخ، ومنها قرية الخاشعة، أما في قرية "الشقر" بالقليوبية فالأهالي يعانون من مشكلتي المياه والصرف، وفي "نصر النوبة" بأسوان انقطعت مياه الشرب عن الأهالي عقب تتعرض عشرات الأفدنة للغرق بسبب مياه الصرف الصحي.

الدقهلية

تسود حالة من الغضب بين أهالي قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب تكرار انقطاع مياه الشرب عن القرية بشكل يومي منذ شهر مارس الماضي، وعندما تعود تظل لـ4 ساعات فقط وتكون متغيرة الخواص في الطعم والرائحة.

محمد حسن، أحد الأهالي، أكد أن مياه الشرب بدأت في الانقطاع عن القرية في أواخر شهر مارس الماضي بشكل يومي، وكانت تنقطع في البداية في ساعات النهار وتعود ليلا، إلا أن المشكلة بدأت في التزايد مطلع شهر مايو الماضي، وأصبحت لا تأتي لبيوت القرية إلا 4 ساعات، من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الرابعة فجرا، ثم تعود للانقطاع.

كفر الشيخ

المشكلة نفسها تصاعدت في قرى ومراكز كفر الشيخ، بسبب مشروعات المياه المتوقفة أو الخطوط القديمة، التي تأكلت وتحتاج لتجديد أو الاطراف المترامية لقرى ومراكز المحافظة، وبُعد كثير منها عن محطات المياه.

يقول محمد سمير فتح الله، من أبناء مركز الحامول ويقيم بقرية الخاشعة: "مياه الشرب بتقطع عننا بالأسابيع وفى بعض الأحيان بتصل لشهر كامل، عارفين يعني إيه شهر بشترى جراكن المياه لعيالي، وكل ما نتصل بمحطة المياه يتم تجاهلنا ولابيعبرونا هنروح لمين ياناس؟".

من جهتها، أكدت عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن مركز الحامول تحديدا من أكثر مراكز المحافظة معاناة من نقص وانقطاع متواصل لمياه الشرب، بسبب أن كمية المياه التى تصل للمركز والقرى التابعة له غير كافية، فنحن لدينا ما يقرب من 353 قرية بالمركز، الذي يمثل ثلث مساحة محافظة كفر الشيخ.

وأضافت ماضي، لـ"التحرير"، أن أكثر القرى التي تعانى من مشكلة انقطاع مياه الشرب هي: الخاشعة، العشرية، التعاون، زوبع، المناوفة والمؤسسة، بسبب بعدهم عن محطة مياه الحامول، ويوجد قرى أخرى مواسير المياه بها مرتفعة، وأنها عرضت مذكرة بكل مشكلات المياه على المحافظ.

القليوبية

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تعتبر قرية "الشقر" بالقليوبية نموذجا للقرى التي سقطت من حسابات المسؤولين، إذ تنعدم بها الخدمات وعلى رأسها مياه الشرب، فضلا عن مشكلة الصرف الصحي والطرق المتهالكة.

يقول مجدى خليل، من أهالي القرية، أنه عدد السكان يلغ نحو 20 ألف نسمة، يعانون من عدة مشكلات أبرزها عدم وصول الصرف الصحي وسوء مياه الشرب.

ويتسائل خليل: "لماذا لم تدخل خدمة الصرف الصحى إلى القرية حتى الآن رغم كونها واحدة من أكبر قرى المركز؟"، موضحا: و"ضطر الأهالى بسبب عدم وجود صرف صحى لإنشاء "البيارات" بالمنازل للصرف بها، ما يؤدي لتآكل الأساسات فضلا عما يتكبدونه من أعباء مادية بسبب عربات الكسح".

أما هشام إسماعيل، فيوضح أن المياه ليست نظيفة وحالتها سيئة، وتعرض المواطنين للإصابة بالأمراض، خاصة الفشل الكلوي والحصوات وأمراض الجهاز الهضمي، ما يضطرهم لشراء "الفلاتر"، أو شراء مياه مفلترة من المحطات الأهلية، لافتا إلى وجود قطعة أرض تابعة للأوقاف طالب الأهالى بتخصيصها لإنشاء محطة رفع أو مياه لخدمة القرية، لكن لم يتم ذلك حتى الآن.

من جانبه، قال محمد صلاح، رئيس مدينة كفر شكر، إن غالبية المشكلات يتم التعامل معها وفق خطة تنفذ تباعا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا: "إن شاء الله هتتحل قريب".

وبخصوص أزمة الصرف الصحىي، أوضح صلاح، لـ"التحرير"، أنها ستحل بإنشاء محطة معالجة كبرى بكفر كردي، لخدمة عدة قرى ومنها قرية الشقر، وهناك قطعة أرض تابعة للأوقاف بالقرية سيتم اتخاذ خطوات لتخصيصها لإنشاء محطة رفع بالقرية، وسيتم إنشاء محطتي مياه شرب عملاقتين لخدمة قرى الشقر، برقطا، البقاشين، الولجا وغيرها، وتم توفير الاعتمادت المبدئية للتنفيذ.

أسوان

أما في قرى نصر النوبة بأسوان، استغاث الأهالي من انهيار أحد الجسور الخاصة بمحطة الصرف الصحي بمنطقة بلانة، ما تسبب في اندفاع المياه إلى عشرات الأفدنة الزراعية، ومحاصرتها لعشرات من الأهالي العالقين في تلك المناطق، ما اضطر مسؤولى مياه الشرب بالمحافظة إلى قطع مياه الشرب عن 3 مراكز محيطة بموقع الحدث وهي: نصر النوبة، دراو، وكوم أمبو.

وأكد يسن عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن مركز نصر النوبة، أن الوضع سيئ للغاية، في ظل محاصرة مياه الصرف الصحى لعشرات الأفدنة الزراعية، واقتراب وصولها إلى المصارف والترع الرئيسية لمياه الشرب النقية، التي تغذي مناطق نصر النوبة وكوم إمبو ودراو.

وأضاف عبد الصبور، لـ"التحرير"، أنه أجرى اتصالات سريعة بمجلس الوزراء ومحافظة أسوان، لنجدة أهالى القرى المتضررة، من أجل توفير معدات ولوادر لعمل جسور ترابية، لحجز المياه المتدفقة إلى الأراضي المجاورة لمحطة بلانة.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، قطع الخدمة عن قرى نصر النوبة، عقب انهيار جسور أحواض للصرف الصحي، ووصول كميات كبيرة من المياه الملوثة إلى ترعة وادي النقرة التي تخدم عددا من محطات مياه الشرب.