أديب: «مصيبة بتحصل في الأقصى.. ومصر في كوكب تاني»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن القضية الفلسطينية لم تعد ذات أولوية لدى المواطن العربي، متابعًا: «هناك مصيبة بتحصل في المسجد الأقصى، ومصر والعالم العربي في كوكب تاني، كله انكب على مشاكله الداخلية والمؤامرات ونسينا مسجد له قدسية وهوية إسلامية».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أنه يجب أن يكون لمصر دور وثقل في أزمة الأقصى، مستكملًا: «الله أعلم الكام ساعة الجايين هيعملوا فيه إيه بعد ما أصابوا خطيبه عكرمة صبري بالرصاص، يمكن يولعوه أو يهدوه، هل هنستنى لما الأقصى ينهار قدامنا؟».

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تابع: «لازم يكون في موقف حاسم من الخارجية المصرية تجاه ما يحدث في الأقصى، غير الإدانة والكلام ده، مصر أكبر دولة إسلامية موجودة في المنطقة، لازم نحافظ على رموزنا وقدسية المسجد، الأقصى بتاعنا كلنا مش بتاع الإخوان المسلمين، هو إحنا مبقاش عندنا خشى ولا حياء لدرجة السكوت تجاه ما يحدث في الأقصى؟».