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عضو بـ«تعليم البرلمان»: تفوق «مريم» غير كافي لترتقى اجتماعيا

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عضو بـ«تعليم البرلمان»: تفوق «مريم» غير كافي لترتقى اجتماعيا عضو بـ«تعليم البرلمان»: تفوق «مريم» غير كافي لترتقى اجتماعيا

التحرير

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قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن استمرار الطالبة مريم فتح الباب، الحاصلة على المركز الأول على الثانوية العامة، والذى يعمل والدها حارس عقار، فى تفوقها بشكل عام وليس العلمي فقط، وإنما المجتمعى ايضًا ستسطيع أن تجبر الجميع بالسماح لها بالترقي الاجتماعي والوصول لأعلى الدرجات الوظيفية.

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، فى تصريح لـ"التحرير" أن النجاح العلمي فقط غير كافي، ولكن لا بد أن تمتلك الثقة الكافية فى نفسها، وتُثبت وجودها من الناحية المجتمعية، وأن تسعى لإكتساب المهارت اللازمة لتفرض نفسها على المجتمع، مشيرة إلى أن بعض الوظائف فى المجتمع بها صعوبه فى الوصول إليها.

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وتابعت: "السماح سيكون لها فقط وليس لكل هذه الفئة من المجتمع، لأن اللى هيثبت نفسه ومكانته سيفرض نفسه على المجتمع، ومثال على ذلك الرئيس جمال عبد الناصر، كان والده يعمل بوسطجي، ورغم ذلك وصل لأعلى المناصب". 

 

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التحرير

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