أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الصدر: هروب سجناء "أبو غريب" و"التاجي" أكبر خرق أمني بالعراق

Google+ Print
الصدر: هروب سجناء "أبو غريب" و"التاجي" أكبر خرق أمني بالعراق الصدر: هروب سجناء "أبو غريب" و"التاجي" أكبر خرق أمني بالعراق

كتب : الاناضول منذ 23 دقيقة

اعتبر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالعراق، أن عملية هروب السجناء من سجني "أبو غريب" و"التاجي" هي "الخرق الأمني الأكبر في تاريخ العراق".

وقال الصدر، في بيان له اليوم، "إن هروبهم بداية لرجوعهم لأعمالهم الارهابية الطائفية والعرقية، وأتمنى ألا يكون هروبهم صفقة أو اتفاق".

وطالب الصدر البرلمان العراقي باستدعاء نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وباقي الجهات الأمنية الاستخباراتية والمخابراتية (الفاعلة) للعمل معا لملاحقة الفارين وإرجاعهم لمحاكمتهم. وقال إن "هروب هؤلاء الفارين يعني بداية لأعمال إرهابية طائفية".

مضيفا أن "بغداد الحبيبة في انحطاط امني وهي أسيرة الإرهاب والميليشيات والدكتاتورية والشهوات والتمسك بالكرسي".

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" التابع لتنظيم القاعدة في وقت سابق اليوم عملية تهريب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي في بغداد بعملية تم تنفيذها أول أمس باستخدام ١٢ سيارة مفخخة وانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، إضافة إلى قصف ١٠٠ قذيفة هاون و"آر بي جي"، ما أسفر عن هروب أكثر من ٨٠٠ سجين.

ووقع الهجوم وهو أحد أكبر العمليات المنظمة ضد السجون في العراق منذ 2003، بعد عام من نشر رسالة صوتية لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو بكر البغدادي دعا فيها إلى مهاجمة سجون العراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان