تونس تطالب واشنطن بعدم خفض مساعداتها العسكرية

تونس - (أ ش أ):

طالبت لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان التونسي، واشنطن بعدم المضي قدمًا في تخفيض حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس، وذلك على خلفية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروض على الكونجرس والداعي لخفض المساعدات العسكرية لعدد من الدول من بينها تونس.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة بحضور ممثلين عن عدد من اللجان البرلمانية ذات الصلة، مساء اليوم، بمقر البرلمان مع كل من المستشار السياسي والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بتونس لمناقشة مستوى التعاون العسكري التونسي الأمريكي.

وطلب أعضاء لجنة "الأمن والدفاع"، خلال اللقاء، بعدم تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس.

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي، في تصريحات صحفيه اليوم، أن حجم المساعدات المخصص لتونس يعتبر ضعيفا مقارنة بحجم المساعدات المقدم إلى عدد من دول المنطقة.

يذكر أنه بحسب مقترح إدارة ترامب، المعروض على الكونجرس الأمريكي، فإنه سيتم منح تونس، في موازنة العام 2018، مساعدة مالية تقدر بـ54.6 مليون دولار فقط، ما يمثل انخفاضًا يقدر 85.8 مليون دولار مقارنة بسنة 2017، وهو ما يشكل انخفاضا نسبته 67 %.