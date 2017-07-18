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لاختلاسه "حرز".. حبس ضابط شرطة بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

لاختلاسه "حرز".. حبس ضابط شرطة بشبرا الخيمة

10:56 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حبس ضابط شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بتزوير واختلاس مبلغ ألفي جنيه من حرز قضية مخدرات.

كشفت تحقيقات النيابة أن النقيب محمود النادي معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة تمكن من ضبط أحد المتهمين، وبحوزته 750 قرص مخدر، ومبلغ 7 آلاف جنيه، حصيلة تجارته في المخدرات، وتم عرض الواقعة على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، إلا أن الضابط النوبتجي بالقسم "ز. ه" زور الحرز، وأودع مبلغ 5 آلاف جنيه فقط بخزينة المحكمة، واختلس باقي المبلغ.

وبسؤال مأمور القسم العميد صموئيل عطا الله، وعدد من الضباط في النوبتجيه، أكدوا أن الضابط النوبتجي هو المسؤول عن الواقعة.

تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بأنه قام سهوا بتعديل المبلغ في حرز القضية، وتم العثور علي المبلغ المختلس داخل خزينة القسم، وحرر محضر بالواقعة رقم 13259 لسنة 2017، وأحيل إلى النيابة التي اتخذت قرارها السابق.

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