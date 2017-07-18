913 طالبًا يسجلون رغباتهم بمكاتب تنسيق المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

سجل 423 من طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، رغباتهم بمكاتب تنسيق جامعة المنصورة، ليصل إجمالي الطلاب المسجلين للمرحلة الأولى بمعامل جامعة المنصورة إلى 913 طالبًا وطالبة إلى الآن.

وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مكتب التنسيق بشارع جيهان، اليوم الثلاثاء، للتأكد من انتظام أعماله.

وشدد عبد الباسط، خلال الزيارة، على ضرورة تسهيل تسجيل الرغبات للطلاب والعمل على منع التكدس وتوفير سبل الراحة للطلاب وذويهم أثناء عملية تسجيل الرغبات.

وقال نائب رئيس الجامعة إنه جرى تجهيز 6 معامل مكثفة تضم 300 جهاز كمبيوتر لتسجيل رغبات الطلاب، مشيرًا إلى تواجد المعامل داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، وكليتي التربية والصيدلة، والحساب العلمي، والتربية النوعية بمنية النصر، والتربية النوعية بميت غمر، وتستمر أعمال التنسيق إلى يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن وزارة التعليم العالي حددت تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم بمجموع ٣٩٠ درجة ونسبة ٩٥.١٢ ٪‏، وشعبة علمي رياضة بمجموع ٣٧٤ درجة ونسبة ٩١،٢٢٪‏، وشعبة أدبي بمجموع ٣٢٦ درجة ونسبة ٧٩،٥٪.​