"الأعلى للثقافة" يرصد 100 ألف جنيه لمواجهة الإرهاب في مسابقة للشباب

كتبت-نسمة فرج:

أطلق المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، مسابقة ثقافية كبرى بعنوان إبداعات الشباب في مواجهة الإرهاب، وهي أول مسابقة شبابية متخصصة في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة يطلقها المجلس تحت رعاية حلمي النمنم، وزير الثقافة.

وحدد موعد تسليم الأعمال بداية من الاثنين 24 مايو، وحتى شهرين من الإعلان، حيث تأتي المسابقة في فروع عدة "شعر فُصحى وعاميّة، القصة القصيرة، الرواية، نص مسرحي، السيناريو، الرسوم المتحركة، الفيلم التسجيلي، الرسوم، الأغنية، بحث حول ظاهرة الإرهاب الأسباب والحلول".

وحدد المجلس قيمة جوائز المسابقة، وهي مائة ألف جنيه مقسمة على كل الفروع السابقة، ويحصل المركز الأول في كل فرع على 5 آلاف جنيه، والمركز الثاني 3 آلاف جنيه، والمركز الثالث 2000 جنيه، وتولى وزارة الثقافة إنتاج النص المسرحي والسيناريو الفائز من خلال قطاعاتها، بينما تنشر الأعمال الفائزة في سلسلة المواهب الإبداعية بالمجلس الأعلى للثقافة، فضلًا عن تنظيم معرض لوحات كل الرسوم المتميزة، والعمل بقدر المستطاع لتنفيذ نتائج الأبحاث الفائزة.

واشترطت المسابقة على المتقدمين أن يكون السن من 17 إلى 35، لا تقل الرسوم عن ثلاث 3، الأغنية تكون مكتملة عناصرها كافة الشعر اللحن الغناء، وترسل سي دي للمجلس، يراعى ألا يزيد مدة النص المسرحي عن ساعة فترة العرض، ترسل 3 أعمال وسي دي للأعمال الأدبية "قصة، شعر، رواية، نص مسرحي"، ترسل 3 سيديهات للأغنية، وفيلم الرسوم المتحركة، والفيلم التسجيلي، ترسل لوحة واحدة للرسوم، لا يزيد عدد صفحات البحث عن 30 صفحة.