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إبراهيم حسن لـ«التحرير»: تم الاستغناء عن «العزب».. ونشكر جماهير الزمالك

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إبراهيم حسن لـ«التحرير»: تم الاستغناء عن «العزب».. ونشكر جماهير الزمالك إبراهيم حسن لـ«التحرير»: تم الاستغناء عن «العزب».. ونشكر جماهير الزمالك

التحرير

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أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه تم الاتفاق على الاستغناء عن أسامة العزب لاعب الفريق، بشكل نهائي.

وكشف مدير الكرة للفريق البورسعيدي، لـ«التحرير»، أن الجهاز الفني رفض وجود «العزب» بسبب افتعاله المشاكل.

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وقال حسن، إن النادي البورسعيدي قريب من التعاقد مع مهاجم يلعب بالدوري الممتاز، مطالبًا بمشاركة الصفقات الجديدة في بطولة كأس .

وعن مفاوضات نادي لتولي المهمة الفنية لفريق الكرة، أكد خلال تصريحاته أنه مستمر في قيادة المصري البورسعيدي شاكرًا جماهير الأبيض على ثقتهم.

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التحرير

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