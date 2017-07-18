«دعم مصر» يتقدم بطلب لرئيس الوزراء لوقف إزالة الملاعب الخماسية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، بطلب لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ببحث سبل التصالح مع الشباب الذين أقاموا ملاعب كرة قدم خماسية على أراضى زراعية يمتلكوها وليس من أملاك الدولة وذلك للحفاظ على فرص العمل التي توفرت للشباب عن طريق هذه الملاعب.

شاهد أيضا

وأوضح الائتلاف في طلبه، أن تلك الملاعب أصبحت متنفسا رياضيا للشباب بالقرى والنجوع خاصة التي لا يوجد بها مراكز شباب، مشيرًا إلى أن هذا التصالح ينطبق فقط على الملاعب التي أقيمت سابقا ولن يسمح بتكرار هذه المخالفة مستقبلا.

وطالب الائتلاف السلطة التنفيذية إرجاء تنفيذ أي إزالات لهذه الملاعب لحين الوصول لآلية لإبرام التصالح، حيث إن هذه الملاعب تعتبر بالنسبة لكثير من الشباب مشروع عمرهم.