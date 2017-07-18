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نائبة: شركة تطرح مياهًا معدنية قاتلة.. و«الصحة»: «اللي في السوق مصرح به»

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نائبة: شركة تطرح مياهًا معدنية قاتلة.. و«الصحة»: «اللي في السوق مصرح به» نائبة: شركة تطرح مياهًا معدنية قاتلة.. و«الصحة»: «اللي في السوق مصرح به»

التحرير

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قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن إحدى الشركات المعروفة، تطرح مياهًا معدنية ملوثة، موضحةً أنها اطلعت على تقرير حكومي، قام به وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يؤكد ذلك.

أضافت منير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أنه أُجريت تحاليل لبعض أنواع المياه، ووجدت بها نوع من بكتيريا «دسونتاريا»، التي تعمل على تآكل جدار المعدة ما يسبب الوفاة.

وطالبت النائبة، بسحب كل عينات المياه المعدنية من السوق، ثم تحليلها للوقوف على كونها مطابقة لمعايير الصحة العالمية أم لا، حفاظًا على صحة المصريين، مشدّدة على ضرورة مراجعة عقود شركات مياه مشهورة في .

ومن جانبها؛ ردت الدكتورة مايسة حمزة، مدير الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، على ما كشفته «منير»، قائلةً: «شركات المياه في مصر التي تنزل الأسواق مُصرح بها من اللجنة العليا للمياه، وتحصل على تصاريح من الجهات المختصة».

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تابعت حمزة، أن الشركات التي تعمل بمصر دون ترخيص، يتم ضبط منتجها، ويتم إعدام المنتج، متابعةً: «نسحب عينات من شركات المياه، ونتابع أولًا بأول حرصًا على حياة المصريين».

واصلت: «خبر تلوث المياه بالبحيرة قديم، ولولا سحب العينات لما كنا نعرف ضبط المنتج فورًا، إحنا معندناش أي اشتباه في حالات تسمم، وأي منتج غير مُصرح به يتم ضبطه».

أكدت أن وزارة الصحة توزع منشورًا واضحًا على كل منافذ البيع بعدم بيع أي زجاجات مياه معدنية لأي شركة غير حاملة لتصريح الوزارة.

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التحرير

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