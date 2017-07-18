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استجابة لـ«التحرير».. تركيب محولي كهرباء بـ«العديسات»

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استجابة لـ«التحرير».. تركيب محولي كهرباء بـ«العديسات» استجابة لـ«التحرير».. تركيب محولي كهرباء بـ«العديسات»

التحرير

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قال المهندس حجاج عبده، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، إنه تم تركيب محولي كهرباء جديدين لقرية العديسات بحري بمركز الطود، استجابة لما نشرته «التحرير» عن ضعف وتكرار انقطاع التيار في تقرير بعنوان «صور| أهالي «العديسات» بالأقصر يشتكون تكرار انقطاع التيار: هنموت من الحر».

وأوضح عبده، لـ"التحرير"، أنه تم استبدال محول الكهرباء الذي تصل قدرته 300 كيلو وات، بآخر جديد قدرة 500 كيلو وات، إضافة إلى استبدال آخر بالقرب منه قدرته 160 كيلو وات، بآخر 300 كيلو وات، للقضاء على مشكلة ضعف التيار بالمنازل وعدم الانقطاع وعودة إضاءة الشوارع مرة أخرى، بعد ما شهدته تلك المنطقة الشهر الماضي من مشكلات بسبب انفجار المحول القديم.

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وأكد حمادة مرسي، أحد أهالي المنطقة، استبدال هندسة كهرباء العديسات، محولين بآخرين أعلى منهما قدرة، وشعور المواطنين بالارتياح لعدم انقطاع التيار خلال اليوم، وعودة إنارة الشوارع ليلا كما كانت عليه سابقا.

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التحرير

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