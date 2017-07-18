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إسماعيل يبحث مع وزير التجارة المغربي التعاون في صناعة السيارات

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إسماعيل يبحث مع وزير التجارة المغربي التعاون في صناعة السيارات إسماعيل يبحث مع وزير التجارة المغربي التعاون في صناعة السيارات

التحرير

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التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر هيئة الاستثمار، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، وأحمد التازي، سفير المغرب لدى القاهرة.

وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل رحب بالوزير المغربي والوفد المرافق له، مؤكدًا على تميز العلاقات بين البلدين وأهمية الزيارات الوزارية المتبادلة في التشاور وبحث السبل لتعزيز التعاون المشترك، ولفت إلى ضرورة العمل على متابعة كافة الموضوعات والمقترحات المطروحة في مجال التعاون الاقتصادي لبناء رؤية مشتركة لمشروعات التعاون الثنائي تمهيدًا لعرضها عند انعقاد اللجنة العليا المشتركة.

وأشار سلطان إلى أن اللقاء تناول بحث أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة لإحداث دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، كما تم تسليط الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة السيارات لتحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة في ضوء ما حققه المغرب من خطوات متقدمة في هذا الخصوص، واهتمام بالنهوض بالصناعة وتطويرها في إطار من تعزيز استخدام المكون المحلي والأيدي العاملة الوطنية، وأكد رئيس الوزراء على أهمية الاستفادة من الإمكانات التصديرية للبلدين في أفريقيا والشرق الأوسط.

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من جهته أعرب الوزير المغربي خلال اللقاء عن تطلع بلاده لتعميق التعاون المشترك مع مصر والبناء على العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى الحرص على التشاور وتنسيق الجهود لتذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأضاف أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتحقيق التكامل في العديد من المجالات وفي مقدمتها صناعة السيارات بما يمكن من زيادة نفاذ صادراتهما إلى العديد من الأسواق الجديدة.

 

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