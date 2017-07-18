أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

ألفيس يعتذر لجوارديولا ومانشستر سيتي: جئت إلى باريس لأصبح بطلا

Google+ Print
ألفيس يعتذر لجوارديولا ومانشستر سيتي: جئت إلى باريس لأصبح بطلا ألفيس يعتذر لجوارديولا ومانشستر سيتي: جئت إلى باريس لأصبح بطلا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وجه البرازيلي داني ألفيس مدافع فريق باريس سان جيرمان الجديد، اعتذاره للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشسترسيتي الإنجليزي، بعد أن انتقل رسميًا إلى الفريق الفرنسي.

ووفقًا لتقارير إنجليزية في الفترة الماضية، أكدت بأن ألفيس أصبح قريب من الانتقال إلى صفوف «السيتيزنز»، مشيرة إلى رغبته في اللعب تحت قيادة جوارديولا مرة أخرى، منذ أن كانا معًا في برشلونة.

وانضم الفيس اليوم إلى سان جيرمان ، وذلك بعد أن انتهى عقده مع يوفنتوس الموسم الماضي، ليرحل مجانًا إلى الفريق الفرنسي، الذي فضله عن مانشستر سيتي.

شاهد أيضا

وقال ألفيش عقب تقديمه لاعبًا في صفوف الفريق الباريسي: "إن كان جوارديولا ومانشستر سيتي يشعران بالآلم من عدم انضمامي للفريق فأنا آسف، لكنني جئت إلى باريس لأصبح بطلًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد أنهى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ثالثا فيما حصد باريس سان جيرمان وصافة الدوري الفرنسي خلف موناكو، الذي أنهى سيطرة نادي العاصمة على اللقب في السنوات الأربع الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)