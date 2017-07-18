ألفيس يعتذر لجوارديولا ومانشستر سيتي: جئت إلى باريس لأصبح بطلا

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وجه البرازيلي داني ألفيس مدافع فريق باريس سان جيرمان الجديد، اعتذاره للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشسترسيتي الإنجليزي، بعد أن انتقل رسميًا إلى الفريق الفرنسي.

ووفقًا لتقارير إنجليزية في الفترة الماضية، أكدت بأن ألفيس أصبح قريب من الانتقال إلى صفوف «السيتيزنز»، مشيرة إلى رغبته في اللعب تحت قيادة جوارديولا مرة أخرى، منذ أن كانا معًا في برشلونة.

وانضم الفيس اليوم إلى سان جيرمان ، وذلك بعد أن انتهى عقده مع يوفنتوس الموسم الماضي، ليرحل مجانًا إلى الفريق الفرنسي، الذي فضله عن مانشستر سيتي.

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وقال ألفيش عقب تقديمه لاعبًا في صفوف الفريق الباريسي: "إن كان جوارديولا ومانشستر سيتي يشعران بالآلم من عدم انضمامي للفريق فأنا آسف، لكنني جئت إلى باريس لأصبح بطلًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد أنهى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ثالثا فيما حصد باريس سان جيرمان وصافة الدوري الفرنسي خلف موناكو، الذي أنهى سيطرة نادي العاصمة على اللقب في السنوات الأربع الماضية.